Brand in Grävenwiesbach: Decke in Einfamilienhaus stürzt ein

In der Nacht zum Samstag hat es in einem Einfamilienhaus in Grävenwiesbach (Hochtaunus) gebrannt.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, brach das Feuer durch fehlerhafte Bedienung eines Ofens aus. Ein Mensch erlitt eine leichte Rauchvergiftung. Durch den Brand stürzten Teile der Decke ein, das Haus ist nun unbewohnbar. Der Schaden wird auf 150.000 Euro geschätzt.