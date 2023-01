Eine 82 Jahre alte Autofahrerin ist am Samstag mit ihrem Auto beim Linksabbiegen am Gumpener Kreuz in Reichelsheim (Odenwald) mit dem Pkw eines 25-Jährigen kollidiert.

Bei dem Unfall wurden beide leicht verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Es entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro.