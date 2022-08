Zwei Schwerverletzte bei Unfall in Eppstein

Zwei Menschen sind bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend schwer verletzt worden.

Eine 41 Jahre alte Autofahrerin übersah auf der B455 an einer Einmündung bei Eppstein (Main-Taunus) einen vorfahrtberechtigten Motorradfahrer, wie die Polizei am Samstag berichtete. Es kam zur Kollision. Der 53-jährige Motorradfahrer und seine 47-jährige Beifahrerin stürzten. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht.