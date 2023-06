Tragischer Vorfall in Hohenroda: Dort ist eine Zweijährige in einem Pool ertrunken.

Ein zwei Jahre altes Mädchen ist in einem Pool in Hohenroda-Ransbach (Hersfeld-Rotenburg) ums Leben gekommen. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag dem hr bestätigte, ereignete sich der Vorfall bereits am Freitagabend.

Die Eltern seien bei Bekannten zu Besuch gewesen. Der Vater habe noch versucht, die Tochter zu reanimieren. Wie genau es zu dem Unglück kommen konnte, war noch unklar. Die Ermittlungen laufen den Angaben zufolge noch. Am Montag will die zuständige Staatsanwaltschaft Fulda weitere Details bekannt geben.