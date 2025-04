Hoffnung für Vitos-Klinik Weilmünster, FC Gießen siegt in Regionalliga, Schüler bereiten sich auf Lego-WM vor

Der Kreis Limburg-Weilburg verhandelt mit der Vitos-Klinik in Weilmünster über eine mögliche Übernahme. Fix ist noch nichts, aber die Arbeitsplätze sollen auf jeden Fall gerettet werden. In der Fußball-Regionalliga darf der FC Gießen wieder auf den Klassenerhalt hoffen - am Dienstagabend haben die Mittelhessen einen knappen Sieg in Freiburg geholt. Und am Landgraf-Ludwig-Gymnasium in Gießen, da bereiten sich einige Schülerinnen und Schüler auf die Lego-WM vor. Noch bis Mitte April tüfteln sie an ihrem Roboter für die Weltmeisterschaft in Houston.