Tag der Bewegung in Wetzlar, Gießen startet Stempelsuche an der Lahn, Neues Schutzgebiet in Marburg

In Wetzlar findet am Donnerstagmorgen der "Tag der Bewegung" statt. Die Schülerinnen und Schüler von der Goethe-Schule toben sich beim Handball, beim Rollstuhl-Basketball, beim Laser-Biathlon und bei vielen weiteren Sportarten aus. In Gießen startet für Familien eine Osteraktion. Die Stadt hat überall an der Lahn-Stempel verteilt. Wer die alle sammelt, der kann sich bei der Tourismus-Information eine Überraschung abholen. Und in Marburg, da gibt es jetzt ein neues Schutzgebiet. Im Stadtteil Ockershausen werden im "Soldatengraben" und in der "Schülerhecke" die Tiere und Pflanzen besonders geschützt. Das heißt zum Beispiel: Spaziergänger sollen sich an die Wege halten und ihre Hunde anleinen - profitieren sollen unter anderem Zauneidechsen, Fledermäuse oder Ringelnattern.