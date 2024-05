Auf der Spur der Wichtel: Neuer Geo-Pfad bei Volkmarsen

Sie ist sagenumwoben, die Hollenkammer bei Volkmarsen im Kreis Waldeck-Frankenberg. In dem Felsenloch am Tentenberg sollen die Lützer Hollen wohnen. Das sind Wichtel, die in der Gegend schon so manchen Schabernack getrieben haben sollen. Ob das stimmt, lässt sich jetzt auf einem neuen Geopfad erkunden. Der führt nämlich genau dorthin. Ebenso zur Huckermühle und durch das Wattertal. Der Wanderweg ist sechs Kilometer lang und verbindet Naturerlebnis mit Geschichte und Geologie. Was es dort alles zu entdecken gibt, ist beim Wandern auf Hinweisschildern und Tafeln nachzulesen. Start ist am Sportplatz im Volkmarser Ortsteil Lütersheim.

Veröffentlicht am 07.05.24