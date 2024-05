Gelebte Partnerschaft: Vöhl am Edersee und Mauchard in Frankreich sind seit mehr als drei Jahrzehnten miteinander verbandelt. Derzeit sind französische Azubis in Nordhessen, um hier in einer Schreinerei mitzuarbeiten. Wie funktioniert das? Wir haben mal reingeschnuppert.

Autor: Silvia Ritter Veröffentlicht am 06.05.24 um 12:30 Uhr