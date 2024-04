Groß hilft klein Abiturienten und Grundschüler

Das ist quasi „Klein lernt von Groß“ und andersrum. Die Unterneustädter-Grundschule hat einen hohen Migrationsanteil. Kooperationsprojekt „Gute Nachbarschaft“ zwischen der Unterneustädter Schule und der Herderschule Kassel Projektidee Zwei Schulen liegen in der Kasseler Unterneustadt in unmittelbarer Nachbarschaft, getrennt durch die vierspurige Leipziger Straße. Die Unterneustädter Schule ist eine Grundschule, die Herderschule ist ein Oberstufengymnasium. Warum sollten beide Schulen Kontakt haben? Der Grund: Gute Nachbarschaft ist wichtig, für jeden Einzelnen, aber auch für zwei Schulen. Denn beide Seiten können vom Kontakt profitieren, beide Seiten können durch den Kontakt gestärkt werden. Projektdurchführung Seit den Herbstferien 2023 besuchen sieben Schüler*innen der 13. Jahrgangsstufe der Herderschule regelmäßig die Grundschule, - einerseits, um im offenen Ganztagsangebot der Grundschule mitzuwirken und eigene Angebote für die Grundschulkinder zu machen, - andererseits während eigener Freistunden am Vormittag, um im Unterricht der Grundschule einzelne Kinder oder kleine Gruppen von Kindern zu unterstützen. Der Besuch der Grundschule ist für die Oberstufenschüler*innen freiwillig. Der Einsatz in der Grundschule orientiert sich an den individuellen Interessen und am eigenen Stundenplan. Ein Schüler ist ausschließlich am Vormittag beteiligt, zwei Schülerinnen ausschließlich am Nachmittag, vier Schülerinnen sind sowohl am Vormittag als auch am Nachmittag aktiv.

