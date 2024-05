Am Herkules in Kassel wummern am Samstag die Bässe zu Technomusik, im Schloss Sababurg in Hofgeismar erwacht Dornröschen am Wochenende wieder aus ihrem Winterschlaf und lädt zu Audienzen ein und im Palais Bellvue in Kassel können Kinder und Erwachsene in die Hörspiel-Welt eintauchen - mit einer speziellen Führung für Familien.

Autor: Sina Philipps Veröffentlicht am 10.05.24 um 12:30 Uhr Quelle: © Hessischer Rundfunk Bild © Adobe Stock, hessenschau.de