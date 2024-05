In Battenberg öffnet heute ein regionales Gesundheitszentrum

Im Sommer 2022 startete der Bau des Gesundheitszentrums in Battenberg. Ab April dieses Jahres beziehen die Versorger ihre neuen Praxisräume. Die einzelnen Praxen werden zwischen dem 15. April und 2. Mai eröffnen. Allgemeinmedizin, Physiotherapie, Podologie, Psychotherapie, Pflegedienst oder Beratung: Das Zentrum vereinigt viele medizinische und pflegerische Leistungen unter einem Dach. Und: Aktuell gibt es noch freie Praxisflächen für eine zahnmedizinische Praxis. Das Gesundheitszentrum in Battenberg ist eins von zwei Zentren in Waldeck-Frankenberg, die eine maßgeschneiderte Ergänzung zu einer guten ärztlichen Versorgung mit Angeboten gesundheitsnaher Dienstleistungen bieten sollen. Beide Zentren werden durch die Kommunen in Kooperation mit dem Landkreis errichtet und sollen in Regionen, wo schon heute nicht mehr alle Hausarztsitze besetzt sind, eine gute ärztliche und gesundheitliche Versorgung der Menschen dauerhaft sicherstellen.

Autor: Silvia Ritter Veröffentlicht am 02.05.24 um 11:00 Uhr Quelle: © Hessischer Rundfunk Bild © Adobe Stock, hessenschau.de