In Kassel gibt es heute ein Speed-Dating für Jugendliche, die auf dem letzten Drücker einen Ausbildungsplatz suchen, in Calden bleiben gleich drei wichtige Zufahrtsstraßen weiter gesperrt, und in Battenberg-Dodenau bei Frankenberg startet bald ein Bürgerbus, der die Menschen zum nächsten Supermarkt in die Nachbarorte fährt, denn der kleine Markt im Dorf macht Ende des Monats dicht.