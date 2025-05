Nach einem tödlichen Fahrradunfall bei Kassel ist jetzt ein Strafbefehl gegen eine 27 Jahre alte Frau ergangen. - Bei Ottrau ist eine landwirtschaftliche Maschine in Flammen aufgegangen und hat den Acker mit in Brand gesetzt. - In Hofgeismar gibt es künftig eine neue Märchen- und Sagenbibliothek.