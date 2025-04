500.000 Euro Schaden nach Brand bei RhönSprudel, Fulda geht auf Hexenjagd

Dutzende Kästen mit Leergut brennen mitten im Hof bei Rhönsprudel. Die dunkelgraue Rauchsäule sieht man gestern kilometerweit in der Region. Bei dem Brand bei dem Getränkehersteller in Ebersburg wird ein Feuerwehrmann verletzt. - In Fulda wird heute Nachmittag eine neue digitale Stadtführung vorgestellt. Der Titel: „Fulda im Hexenwahn - Das Schicksal der Merga Bien“. Merga Bien war in Fulda der Hexerei beschuldigt und grausam umgebracht wurde.