Mitarbeitende beim Automobilzulieferer WoCo verlieren ihren Job. Bis 2027 wird die Produktion in Steinau und Bad Soden-Salmünster eingestellt. - Zwei Kindergartengruppen in Kirchheim müssen aus ihren Kita-Räumen raus. Glasfaserwolle, die als krebserregend eingestuft wird, ragt aus der Decke. - Was wächst denn da? Diese Frage stellt die Kinder-Akademie Fulda mit ihrer neuen Frühjahrsausstellung.