Was bedeutet Demokratie für dich? Das schreiben heute die Kinder und Jugendlichen der Josephine-Baker-Gesamtschule in Frankfurt mit Kreide auf ihren Schulhof. Und sie sind nicht allein: Bei dem Aktionstag #IchStehAuf für Demokratie machen heute in ganz Deutschland über 1500 Schulen mit, in Hessen sind 119 Schulen dabei.

Autor: Hanna Immich Veröffentlicht am 06.06.24 um 10:40 Uhr Quelle: © hessischer Rundfunk Bild © Adobe Stock, hessenschau.de