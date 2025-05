In Hessen machen heute Kitas und Kindergärten aus 14 Gemeinden mit beim "Sauberhaften Kindertag" und sammeln Müll auf. Die Partymeile Alt-Sachsenhausen in Frankfurt wird jetzt im Frühling und Sommer von der Stadtpolizei verstärkt kontrolliert, weil es viele Beschwerden von Anwohnenden gibt. Und in Wiesbaden wird heute wieder der Kochbrunnen - eine heiße Thermalquelle - gereinigt.