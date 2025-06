In der Stadtverordnetenversammlung in Frankfurt war die sehr plötzliche Abschiebung einer afghanischen Familie nach Indien Thema. In Rüsselsheim hat ein Turmfalken-Pärchen fünf Küken im Feuerwehrturm ausgebrütet - jetzt sind sie auch über einen Livestream zu sehen. Und in Dreieichenhain startet heute die Haaner Kerb.