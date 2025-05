Alles Gute zum 30. Geburtstag an den RMV. Der Rhein-Main-Verkehrsverbund wird am 28.05.1995 gegründet. Heute gibt es täglich etwa 2,5 Millionen Fahrten in den Zügen, Bussen, Straßenbahnen im RMV-Netz von Marburg bis in den Odenwald. Von Fulda bis Wiesbaden, beziehungsweise sogar Mainz. Das sehen die Macher als Erfolg, also wird heute mit geladenen Gästen im Frankfurter Römer gefeiert.