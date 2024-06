Zur Fußball-EM bauen Telekom, Vodafone und O2 Telefonica ihre Mobilfunknetze aus, auch in Frankfurt. Heute baut Telefonica in der Innenstadt einen mobilen Funkmast auf, in direkter Nähe zum Maincafé, Schaumainkai 50. Dadurch will der Mobilfunkanbieter sicherstellen, dass selbst wenn in der Fanmeile am Mainufer tausende Fans zusammenkommen, alle von ihnen weiter surfen, Fotos oder Videos verschicken und telefonieren können.

Autor: Ursula Mayer Veröffentlicht am 03.06.24 um 11:50 Uhr Quelle: © hessischer Rundfunk Bild © Adobe Stock, hessenschau.de