Schüler führen Musical "Nils Holgersson" mit der Kleinen Oper Bad Homburg auf

Heute gastiert die Kleine Oper Bad Homburg an der Gesamtschule am Gluckenstein Bad Homburg. Gemeinsam mit den Schülerinnen und Schüler des 8. Jahrgangs präsentiert sie die Abenteuer des Nils Holgersson frei nach dem Kinderbuch von Selma Lagerlöf als modernes Familien Musical. An der Gesamtschule am Gluckenstein werden aktuell 950 Schülerinnen und Schüler aus 46 Nationen unterrichtet. Davon werden ca. 50 Kinder und Jugendliche mit Flucht- und/oder Migrationshintergrund durch ein Team aus Lehrkräften, Sozialpädagogen und Ehrenamtlichen in drei NDHS-Kassen gefördert.

Autor: Jutta Nieswand Veröffentlicht am 04.06.24 um 10:30 Uhr Quelle: © hessischer Rundfunk Bild © Adobe Stock, hessenschau.de