Rund 10 000 Haushalte in neun Kommunen im Weschnitztal sollen ab Herbst an das Breitbandnetz angeschlossen werden. Außerdem: Weil es länger nicht geregnet hat: Stadt Darmstadt ruft zum Wassersparen auf. Und: Bei der Simon Hegele Gesellschaft für Logistik und Service mbH in Raunheim wird seit dem Morgen gestreikt.