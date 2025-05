Die Weinlagenwanderung in Heppenheim ist am 1. Mai friedlich verlaufen. Außerdem: Am Rüsselsheimer Bahnhof werden Weichen in den kommenden drei Wochen erneuert, die s-Bahnen fahren erst ab Kelsterbach nach Frankfurt durch. Und: In Armorbach wird der neue Archäopark "Gotthardsruine" eröffnet.