Beim Bundesfinale haben zwei Schülerinnen vom Schuldorf Bergstraße für ihre Forschungen an einem umweltschonenden Pflanzenschutzmittel einen ersten Preis gewonnen, Bürgermeisterkandidaten Scholl und Schmidt treten am 29. Juni zur Stichwahl an, Verdi fordert mehr Lohn und weniger Arbeitsstunden pro Woche für Beschäftigte von Simon Hegele in Raunheim