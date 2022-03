Ein ehemaliger Frankfurter Stadtverordneter ist mit seiner Frau auf dem Heimweg von einem feucht-fröhlichen Abendessen. Einer Polizeistreife fällt der Wagen des Paares auf. Am Steuer sitzt der frühere Kommunalpolitiker: ohne Führerschein, dafür mit fast 3 Promille Alkohol im Blut. Der 49-Jährige ist so betrunken, dass der Alkoholtest nicht funktioniert. Deshalb soll er mit ins Polizeipräsidium. Er aber wehrt sich mit viel Geschrei. Seine Frau versucht, die Polizisten zu treten. Mit Verstärkung gelingt es den Beamten schließlich, den renitenten Mann mitzunehmen. Staatsanwaltschaft und Amtsgericht wollen mit einem Strafbefehl den Fall beenden. Nicht so der Ex-Stadtverordnete und seine Frau. Ende 2021 sitzt der gerichtserfahrene Politiker nebst Gattin auf der Anklagebank. Vermutlich nicht zum letzten Mal.