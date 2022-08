Aus Rache an seiner getrennt lebenden Ehefrau ermordet ein 44-Jähriger seine beiden Kinder. Der Mann fesselt die 4 und 5 Jahre alten Söhne mit einem Gürtel aneinander und bindet sie auf sein Fahrrad. Nachts stößt er das Rad dann in Frankfurt in den Main. Die Kinder ertrinken qualvoll. Laut Gericht wollte er sich damit an seiner Ehefrau rächen, mit der er um das Sorgerecht gekämpft hat - und die sich gegen seinen Herrschaftsanspruch zur Wehr gesetzt hatte. Deshalb habe er die gemeinsamen Kinder heimtückischen und aus niedrigen Beweggründen getötet. Das Frankfurter Landgericht verurteilt ihn zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe und stellt die besondere Schwere der Schuld fest.