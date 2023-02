An Heiligabend 2009 findet die Polizei in einem Mehrfamilienhaus im Frankfurter Stadtteil Bergen-Enkheim eine Mutter und ihre beiden Söhne, 10 und 13, tot auf. Sie sind an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung gestorben. Der Familienvater überlebt. Knapp drei Jahre später befasst sich das Frankfurter Amtsgericht mit dem Fall. Angeklagt sind ein Dachdeckermeister und ein Servicetechniker. In ihrem Fehlverhalten sieht die Staatsanwaltschaft fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung. Sie sagt, dass wegen einer beschädigten Schornsteinabdeckung und defekter Abgas-Sensoren giftiges Kohlenmonoxid in die Wohnung der Familie dringen konnte.