Er ist 26, hat keinen Führerschein und nimmt den Firmenwagen seines Vaters, einen Bentley, Wert: 323 000 Euro. Das Auto hat nur Sommerreifen drauf und so landet der 26-Jährige damit im winterlichen Taunus im Graben. Ein Mann bietet Hilfe an, sie holen das Luxusauto aus dem Graben und der 26-Jährige bittet ihn, niemanden zu verständigen, er habe getrunken. Der Mann ruft dennoch heimlich die Polizei. Als die da ist, flüchtet der 26-Jährige vor ihr. Er rast zum Teil mit Tempo 230 und hängt die Beamten ab. In Königstein soll er Anfang 2023 wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens vor Gericht erscheinen.