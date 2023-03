Tuba S. ist eine Serienmörderin. Wegen dreifachen Mordes verurteilt sie das Landgericht Gießen Anfang 2018 zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe und stellt die besondere Schwere der Schuld fest. Außerdem ordnet das Gericht die anschließende Sicherungsverwahrung an. Die Frau sei besonders gefährlich und habe ein hohes Rückfallrisiko. In einem Indizienprozess stellt das Gericht fest, dass die 37-Jährige Anfang April 2016 ihren Nachbarn aus Habgier getötet hat, den 79 Jahre alten Erich N., in Gießen bekannt als Zauberer Riconelly. Bei den Ermittlungen findet die Polizei in ihrer Wohnung die EC-Karten zweier Frauen und stellt fest: Tuba S. hat kurz nach der Tat in Gießen auch in Düsseldorf gemordet. Den Tod einer 86-Jährigen und ihrer Tochter hatten die Ermittler zunächst für einen erweiterten Suizid gehalten.