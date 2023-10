SPD-Spitzenkandidatin und Bundesinnenministerin Nancy Feaser gratulierte nach der Prognose der CDU. "Meine Gratulation geht an Boris Rhein und die CDU in Hessen. Sie haben diese Wahl gewonnen." Das Wahlergebnis sei "sehr enttäuschend, was auch sonst." Faeser betonte: "Wir haben uns erhofft, dass wir eine Landesregierung anführen können. Wir sind mit unseren Themen zu einem sozialeren Hessen leider nicht durchgedrungen und deshalb ist es ein sehr enttäuschendes Ergebnis."