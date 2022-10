FDP für Europabeauftragten in jeder Kommune

Besserer Zugang zu Fördermitteln FDP für Europabeauftragten in jeder Kommune

Nach dem Willen der FDP im Landtag soll jede Kommune in Hessen ihren eigenen Europabeauftragten berufen.

Mehr als 70 Prozent der in der Europäischen Union (EU) getroffenen Entscheidungen beträfen die Kommunen, sagte der Abgeordnete Hahn am Dienstag zur Begründung. Oft sei es für Kreise, Städte und Gemeinden aber schwer, auf europäische Fördermittel zuzugreifen. Gründe seien unter anderem hoher Aufwand und fehlendes Personal. Das Amt solle grundsätzlich ehrenamtlich, in Gemeinden mit mehr als 50.000 Einwohnern aber hauptamtlich ausgeführt werden.