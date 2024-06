Sportministerin Stolz (CDU) hat die Bedeutung der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland und in Hessen weit über die sportlichen Aspekte hinaus betont.

"Sport ist integrativ, Sport ist sozial, Sport verbindet", betonte sie am Mittwoch im Landtag. In Bezug auf Kinder und Jugendliche sagte sie: "Sport ist gelebter Demokratieunterricht." In einem mehrheitlich verabschiedeten Antrag der schwarz-roten Regierungsfraktionen heißt es, die EM biete die Chance auf positive Effekte für den Breitensport, den Behindertensport sowie den Schulsport.