Tim Coffman wird auch in der kommenden DEL2-Saison für den EC Bad Nauheim auf dem Eis stehen.

Das meldete der Verein am Sonntag. Der 36-Jährige verlängerte seinen Vertrag und geht damit in seine dritte Saison für den ECN. In der vergangenen Spielzeit hatte er in 52 Hauptrundenspielen 25 Tore erzielt.