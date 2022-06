Lilien kündigen drei Testspiele an

Darmstadt 98 wird in der Saisonvorbereitung drei Testspiele in der Region absolvieren. Das gab der Zweitligist am Freitag bekannt. Demnach tritt das Team von Trainer Torsten Lieberknecht am 18. Juni beim Verbandsligisten Rot-Weiß Darmstadt, am 19. Juni beim Gruppenligisten SG Langstadt/Babenhausen und am 24. Juni beim Hessenligisten Viktoria Griesheim an. Trainingsauftakt ist bei den Lilien am 14. Juni.