Muskelbündelriss bei Darmstadts Isherwood

Mit der schweren Verletzung von Lilien-Innenverteidiger Thomas Isherwood hat sich die personelle Situation von Darmstadt 98 in der Defensive verschärft. Wie der Zweitligist am Montagnachmittag mitteilte, zog sich Isherwood beim Auswärtsspiel des SV Darmstadt 98 in Regensburg einen Muskelbündelriss im rechten Oberschenkel zu. Damit fällt der Innenverteidiger für mehrere Wochen aus. Beim ersten Heimspiel der Saison am Freitag gegen den SV Sandhausen (19.30 Uhr) fehlt den Darmstädtern zudem der zweite etatmäßige Innenverteidiger Patric Pfeiffer, der bei der 0:2-Niederlage in Regensburg in der zweiten Halbzeit mit Gelb-Rot vom Platz flog und damit am Freitag gesperrt ist.