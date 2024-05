Eintracht Frankfurt kann gegen Bayer Leverkusen einen Riesenschritt in Richtung Europa League machen und dann sogar von der Königsklasse träumen. Auf Zeitspiel und verfrühten Jubel sollten die Hessen aber verzichten. Das Wichtigste zum Spiel.

Eintracht Frankfurt trifft im vorletzten Heimspiel der Saison am Sonntag (17.30 Uhr) auf den Deutschen Meister Bayer Leverkusen. Für die Gastgeber geht’s um Europa, für die Gäste um ihre Serie.

Eintracht Frankfurt hat gegen Bayer Leverkusen die Chance, dem großen Ziel Europa League den entscheidenden Schritt näherzukommen. Bei einem Sieg würde der Abstand auf Platz sieben und den SC Freiburg auf sieben Punkte anwachsen. Der Sektkorken könnte dann direkt nach Abpfiff knallen.

Das große Problem bei diesem Vorhaben ist allerdings der Gegner. Der Deutsche Meister aus Leverkusen ist seit sage und schreibe 47 Spielen in Folge ungeschlagen und bewies nicht zuletzt im Europa-League-Halbfinale am Donnerstag in Rom seine Extraklasse. Die Überflieger von Trainer Xabi Alonso scheinen aktuell unbesiegbar zu sein.

Sollte es der Eintracht aber tatsächlich gelingen, den Vorsprung auf die Verfolger zu halten oder gar auszubauen, könnte in Hessen der Verkauf von schwarz-gelben Fan-Utensilien über Nacht sprunghaft ansteigen. Sollte der BVB, der das Halbfinal-Hinspiel gegen Paris St. Germain mit 1:0 für sich entschied, tatsächlich die Champions League gewinnen, würde sich die Eintracht als Sechster für die Königsklasse qualifizieren.

Eintracht-Trainer Dino Toppmöller kann gegen die Werkself aus den Vollen schöpfen und die vermeintlich beste Elf auf den Rasen schicken. Hugo Larsson ist ein Kandidat für die Startelf.

So könnte die Eintracht spielen:

So könnte die Eintracht gegen Leverkusen spielen. Bild © Imago Images

Personelle Probleme gibt es auch bei den Gästen nicht. Zwischen den beiden Halbfinals in der Europa League wird Bayer-Coach Alonso, der wegen einer Gelbsperre nicht auf der Bank sitzen wird, aber wohl durchrotieren.

So könnte Leverkusen spielen: Hradecky - Kossounou, Tah, Hincapie - Tella, Palacios, Xhaka, Grimaldo - Hofmann, Boniface, Adli

Dino Toppmöller: "Es ist ein schöner Anreiz für uns, die erste Mannschaft zu sein, die Bayer besiegt. Wir wissen, dass es eine sehr hohe Hürde wird. Wir fühlen uns aber bereit. Der Schlüssel wird sein, dass wir im Defensivverhalten eine maximale Disziplin an den Tag legen. Ich denke, dass wir dann unsere Möglichkeiten im Umschaltspiel bekommen."

Xabi Alonso: "Es ist nie einfach, in Frankfurt zu spielen. Natürlich wollen uns alle schlagen. Aber wir wollen ungeschlagen bleiben. Wir wissen, dass das jede Woche schwieriger wird. Aber das Ziel ist groß."

Bei der Eintracht, das betonte Trainer Toppmöller auf der Pressekonferenz, wird es vor allem auf die Defensive ankommen. Robin Koch, Willian Pacho und Tuta, die in den vergangenen Wochen immer mal wieder wackelten, müssen an die guten Leistungen der Hinrunde anknüpfen. Sonst könnte es ein böses Erwachen geben.

Auf Seite der Leverkusener stechen Jahrhunderttalent Florian Wirtz und Organisator Granit Xhaka aus dem durchweg sehr starken Kader noch ein Stück heraus. Beide dürfen laut Toppmöller "keinen freien Fuß" bekommen. Sonst, Sie ahnen es, könnte es ein böses Erwachen geben.

Gegen keinen anderen Gegner trifft die Phrase, dass das Spiel erst vorbei ist, wenn der Schiedsrichter pfeift, so exakt die Realität wie gegen Bayer Leverkusen. Die Überflieger der diesjährigen Saison haben wettbewerbsübergreifend 21 Tore nach der 86. Minute erzielt, 13 davon sogar erst in der Nachspielzeit. Die Eintracht sollte also selbst bei einer Zwei-Tore-Führung alles dafür tun, dass möglichst schnell nach Ablauf der regulären Spielzeit auch wirklich Schluss ist. Sprich: kein Zeitspiel und definitiv nicht ausufernd jubeln. Bayer dreht die Spiele in dieser Saison schneller als andere Clubs in Deutschland Absagen von potenziellen neuen Trainern kassieren. Die Eintracht muss aufpassen.

Wie sich die Eintracht gegen Leverkusen schlägt, können Sie live im Audiostream bei Sportschau.de verfolgen, dort gibt's auch einen Liveticker mit Tabelle und Statistiken. Zu sehen ist das Spiel bei DAZN.