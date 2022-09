Sebastian Jung im heimspiel!

Spätestens nach dem Kantersieg gegen RB Leipzig und vor dem ersten Auftritt in der Champions League kennt die Euphorie um Eintracht Frankfurt keine Grenzen. Aber wo hat es angefangen? Mit dem Pokalsieg 2018 von Eintracht Frankfurt oder der Büffelherde oder dem Europa-Cup-Sieg 2022? Und schaffen es die Neuzugänge von Eintracht Frankfurt wie Kolo Mouani, Mario Götze, Lucas Alario den Eintracht-Hype am Leben zu halten? Darüber diskutieren in der Sendung heimspiel! am Montag (23.15 Uhr im hr-Fernsehen, ab ca. 20 Uhr in der ARD-Mediathek und auf Youtube) Ex-Eintrachtspieler Sebastian Jung sowie Eintracht-Fan und WUMMS-Gründer Dominique Ziesemer. Dessen Band stellt den neuen Eintracht-Song 2022 vor. Sebastian Rieth und Janine Hilpmann moderieren.