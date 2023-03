Rode nimmt Ersatzspieler in die Pflicht

Nach dem 1:1-Unentschieden gegen den VfB Stuttgart zeigte sich Frankfurts Kapitän Sebastian Rode enttäuscht. Einen Grund für das zuletzt eher schwache Abschneiden seiner Mannschaft sah er in der eigenen Auswechselbank: "Es geht halt auch nicht immer, dass du nur mit 13 oder 14 Spielern alle Spiele in der Saison gewinnst - da brauchst du den Punch von der Bank", sagte Rode nach Schlusspfiff und weiter: "Wenn du siehst, was Stuttgart noch an Tempo gerade in der Offensive reinbringt - da fehlt es ab und zu bei uns." In der Partie am Samstagmittag hatte Rode selbst die Eintracht zwischenzeitlich mit 1:0 in Führung gebracht (55.).