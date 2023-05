Glasner: "Voller Fokus auf Bundesliga"

Nach dem Einzug ins DFB-Pokalfinale will sich Eintracht Frankfurt nun erst einmal voll auf die Bundesliga konzentrieren. "Wir haben noch alle Möglichkeiten", sagte Trainer Oliver Glasner am Freitag. Der Österreicher hat weiter Platz sieben im Blick, der für die Conference League reichen könnte – sollte Leipzig das Endspiel in Berlin gegen die Eintracht gewinnen. "Wir liegen drei Punkte hinter Rang 7, Wolfsburg spielt in Dortmund, wir nächste Woche gegen Mainz", gab Glasner einen Einblick in seine Rechenspiele, die er normalerweise meidet. "Unser voller Fokus liegt auf der Bundesliga", so der 48-Jährige. Es solle niemand fürs Finale in Berlin geschont werden. "Wir möchten in Hoffenheim den Auswärtssieg aus Stuttgart bestätigen, indem wir in der Liga drei Punkte holen." Hoffenheim habe in der Offensive "viel Power, Kreativität und Tempo, fängt sich aber auch viele Gegentore".