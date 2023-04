Chandler verteidigt Kamada

Timothy Chandler von Eintracht Frankfurt hat sich in einem Interview mit der Bild-Zeitung unter anderem zum Wechsel von Mitspieler Daichi Kamada geäußert. "Er hat es schon länger angedeutet, dass er wechseln will. Deshalb ist das auch kein Problem, das er mit sich rumgeschleppt und das seine Leistung beeinflusst hat", so Chandler. Unter der Woche hatten Klub und Spieler öffentlich gemacht, dass Kamada die Eintracht im Sommer verlassen werde. In diesem Kalenderjahr ist der Japaner in der Bundesliga noch ohne Torerfolg für Frankfurt. "Daichi spielt über einen langen Zeitraum auf sehr hohem Niveau, was Tore und Vorlagen angeht. Irgendwann kommt dann ein Loch, das ist normal. Er hat viel für das Team geleistet", so Chandler.