Hauge erhält zweite Chance

Jens Petter Hauge wird nach seiner Leihe zum KAA Gent nach dieser Spielzeit zu Eintracht Frankfurt zurückkehren und einen neuen Anlauf bei den Hessen starten. Das bestätigte Sportvorstand Markus Krösche am Dienstag der Bild-Zeitung. "Er kriegt seine Chance. Er ist reifer geworden, dabei hat ihm auch seine schwierige Zeit in Belgien geholfen", sagte er. Hauge, für den die Eintracht knapp sieben Millionen Euro Ablöse gezahlt hatte, stand in der vergangenen Saison in Belgien gerade einmal in der Startelf, ein Tor gelang ihm nicht. Nach einem Gespräch mit Krösche darf er sich nun aber noch einmal beweisen.