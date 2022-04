Barca meldet: "Ausverkauft"

An den Tageskassen in Barcelona sind keine Tickets mehr für das Europa-League-Spiel von Eintracht Frankfurt zu bekommen. Die Kassenhäuschen am Stadion waren bereits am Donnerstagvormittag wieder geschlossen, auf Anzeigetafeln steht: "Sold out" - ausverkauft. Ein mitgereister Frankfurter Fan berichtete dem hr-sport, dass schon um kurz nach neun Uhr keine Karten an den Tageskassen mehr zu bekommen waren. Zuvor hatten sich geschätzt rund 800 Eintracht-Fans an zwei Kassen am Stadion angestellt, um noch ein Ticket zu erhalten. Der Frankfurter Club hatte vor zwei Wochen davon gesprochen, dass rund um den Spieltag noch etwa 9.000 Eintrittskarten zu bekommen seien. Das Camp Nou fasst bei internationalen Spielen circa 97.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.