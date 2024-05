Eintracht Frankfurt bringt sich mit individuellen Fehlern immer wieder um den Lohn für ihre Mühen. Die Jungs von FUSSBALL 2000 fragen sich, ob auch Trainer Dino Toppmöller Mitschuld trägt.

Eintracht Frankfurt musste am Sonntagnachmittag gegen Bayer Leverkusen eine herbe 1:5-Klatsche einstecken. Und wieder waren es individuelle Patzer, die die Hessen um den Lohn gebracht haben. Es sind diese Fehler, die sich seit Wochen und Monaten bei der Eintracht einschleichen. Der Fehlerteufel schlägt immer wieder zu.

FUSSBALL2000 fragt sich, welchen Anteil Trainer Dino Toppmöller an diesen ständigen Patzern hat. Können die Mannschaft die Fehler abstellen und am Samstag (15.30 Uhr) bei Borussia Mönchengladbach den Einzug in die Europa League endgültig fixieren? Oder brennt bei einer weiteren Niederlage endgültig der Baum?