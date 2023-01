Glasner: "Gehe davon aus, bis 2024 zu bleiben"

Eintracht-Trainer Oliver Glasner geht von seinem Verbleib bei Eintracht Frankfurt bis Vertragsende 2024 aus. "Ich gehe davon aus. Ich habe Vertrag bis 2024, es macht wahnsinnig viel Spaß, die Mannschaft ist super, im Klub ist es toll, es gibt eine mega Stimmung in der ganzen Stadt, gefühlt haben wir eine Dauerparty seit dem Frühjahr 22", sagte Glasner am Mittwoch im Interview mit FFH . Zugleich schränkte er aber ein: "Aber ich bin schon so lange im Fußball, das ich mich schwertue zu sagen: Das ist definitiv so. Ich bin über 30 Jahre im Fußball, erst als Spieler dann als Trainer. Es sind so viele unvorhersehbare Geschichten gekommen, bei meiner Person oder bei Mitspielern oder Trainerkollegen. Deswegen traue ich mich nicht zu sagen, es ist definitiv so. Aber ich habe das natürlich so vor, weil es wahnsinnig viel Spaß macht", so Glasner weiter.