hr-Sport diskutiert über die Eintracht

Am kommenden Samstag (18.30 Uhr) beginnt für Eintracht Frankfurt die neue Saison in der Fußball-Bundesliga. Erste Aufgabe: ein Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund. Der hr-sport hat sich den Liga-Auftakt als Anlass genommen, die Hessen genauer unter die Lupe zu nehmen. Was ist die größte Baustelle zum Saisonstart, wer startet durch und wo landet die Eintracht am Ende? Diese und mehr Fragen wurden aus drei Perspektiven diskutiert. Was ist Ihr Gefühl - was macht Mut bei der SGE und was bereitet Sorgen? Schreiben Sie uns Ihre Meinung ins Kommentarfeld.