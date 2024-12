Fernie erwartet enges Zweitliga-Rennen

In der 2. Liga ist aktuell alles eng beieinander - auch Darmstadt 98 ist plötzlich wieder in Schlagdistanz nach oben. "Einige Leute sagen, dass sie die Tabelle nicht anschauen würden. Das ist Quatsch. Jeder schaut sie sich an", sagte Paul Fernie im hr-heimspiel! am Montag. "Und jeder sieht, wie eng es ist - in beide Richtungen." Im Fußball-Unterhaus könne jeder jeden schlagen, so der Lilien-Sportdirektor, der bis zum Saisonende ein enges Rennen erwartet. Mit Kampfansagen hält er sich allerdings zurück: "Unser Ziel ist, Stabilität zu finden, das hat sich nicht geändert." Das heimspiel! gibt es um 23.25 Uhr im hr-fernsehen und schon jetzt auf hessenschau.de zu sehen.