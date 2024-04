Vilhelmssons Quote macht Lilien Hoffnung

Das Bundesliga-Schlusslicht SV Darmstadt 98 glaubt weiterhin an den Klassenerhalt. Am Samstag (15.30 Uhr) muss dafür aber dringend ein Sieg beim FSV Mainz 05 her. Ein Hoffnungsträger für die Lilien: Oscar Vilhelmsson. Der junge Schwede ist in Topform, hat zuletzt in zwei Ligaspielen nacheinander getroffen. Für die U21 seiner Heimat traf er sogar dreimal in einer Partie. "Oscar blüht richtig auf, weil er über einen längeren Zeitraum verletzungsfrei ist", sagt Teamkollege Jannik Müller: "Ich hoffe, er kann die Quote beibehalten oder macht auch mal für uns einen Dreierpack."