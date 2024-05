Darmstadt 98 kassiert in Wolfsburg die 21. Niederlage der Saison. Immerhin über die Rückkehr von Edeltechniker Marvin Mehlen dürfen sich die Südhessen freuen.

Audiobeitrag Audio Lilien verlieren in Wolfsburg Audio Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

Der SV Darmstadt 98 hat in der Bundesliga eine weitere Niederlage kassiert. Beim VfL Wolfsburg mussten sich die Lilien am Samstag 0:3 (0:2) geschlagen geben. Die Tore für die überlegenen Gastgeber schossen Patrick Wimmer (8.), Jonas Wind (11.) und Vaclav Cerny (90.+3).

Mehlem gleich wieder ein Aktivposten

Mit Anstand wollen sich die Lilien aus der Bundesliga verabschieden. In Wolfsburg stand zu befürchten, dass das hier und heute nicht passieren wird. Der VfL machte mit zwei frühen Treffern gleich klar, dass es für die Südhessen in Niedersachsen nichts zu holen geben würde. Immerhin: Die Lilien brachen im Anschluss nicht ein.

Ersatzkeeper Alexander Brunst durfte das Darmstädter Tor hüten, war bei beiden Treffern aber machtlos. Und: Marvin Mehlem feierte nach dem zweiten Wadenbeinbruch der Saison Ende Februar sein Comeback im Team. Der 26-Jährige war es dann auch, der die beiden besten Chancen der 98er in Halbzeit eins einleitete.

In der 43. Minute setzte er Tim Skarke in Szene, dessen Schuss von der Strafraumgrenze knapp am rechten Winkel vorbeizischte. Zwei Minuten später wurde Mehlem kurz vorm Sechzehner gefoult. Den fälligen Freistoß von Fabian Nürnberger lenkte VfL-Keeper Koen Casteels über die Latte (45.). Die Lilien kamen zu ihren Chancen, allerdings auch deshalb, weil der VfL mit der komfortablen Zwei-Tore-Führung im Rücken nicht mehr machte als nötig.

Bundesliga-Debüt für Arania

Das änderte sich nach der Pause. Eine klare Möglichkeit verzeichneten die Gäste nicht mehr. Der VfL war die klar bessere Mannschaft. Maximilian Arnold (49., 62.), Kevin Paredes (53.), Lovro Majer (74.) und Vaclav Cerny (87.) verpassten es, das Ergebnis in die Höhe zu schrauben. Im zweiten Versuch gelang Cerny doch noch sein Treffer zum 3:0 (90. +2).

Bei den Lilien war da schon lange auslaufen angesagt. Trainer Torsten Lieberknecht verhalf dem 18 Jahre alten Israeli Asaf Arania noch zu seinem Bundesliga-Debüt (85.). Mehlem, der an diesem Tag als Kapitän agierte, hielt über die volle Spieldauer durch.

Weitere Informationen VfL Wolfsburg - Darmstadt 98 3:0 (2:0) Wolfsburg: Casteels - Maehle, Lacroix, Jenz, Baku (65. Kaminski) - Gerhardt, Arnold - Paredes (82. Cerny), Majer (90. Tomas) - Wind (82. Behrens), Wimmer (66. Zesiger)



Darmstadt: Schuhen - Zimmermann,Klarer, Maglica (34. J.Müller) - Kustvan (85. Schnellhardt), A.Müller (46. Seydel), Karic (85. Arania), Nürnberger - Mehlem - Skarke, Vilhelmsson (60. Honsak)



Tore: 1:0 Wimmer (8.), 2:0 Wind (11.), 3:0 Cerny (90.+3)

Gelbe Karten: - / Maglica. A.Müller, Zimmermann



Schiedsrichter: Hartmann (Wangen)

Zuschauer: 23.108 Ende der weiteren Informationen