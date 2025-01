Eintracht erwartet Hauge zurück

Wenn Eintracht Frankfurt am morgigen Donnerstag nach kurzer Winterpause wieder ins Training einsteigt, wird auch ein alter Bekannter dabei sein: Jens Petter Hauge kehrt nach seiner Leihe an seinen Heimatverein Bodö/Glimt zunächst nach Frankfurt zurück, wie die Eintracht am Neujahrstag mitteilte. "In den kommenden Wochen wird eine Entscheidung über seine Zukunft fallen", hieß es weiter. Der norwegische Meister hatte eine Kaufoption für Hauge, diese aber offenbar nicht gezogen. In Frankfurt hat Hauge eigentlich keine Zukunft mehr, sein Vertrag läuft allerdings noch bis 2026.