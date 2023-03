Dritter Sieg in Folge: Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben ihr Spiel gegen Essen klar gewonnen und damit ihre Champions-League-Ambitionen untermauert.

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben in der Bundesliga das dritte Spiel in Folge gewonnen. Gegen Essen gab es für die Hessinnen am Sonntag einen am Ende deutlichen 4:1 (2:0)-Sieg. Lara Prasnikar (14. Minute) und Laura Freigang (25.) hatten die Eintracht im ersten Abschnitt in Führung gebracht.

Essen konnte kurz nach Wiederanpfiff durch Julia Debitzki zwar kurzzeitig verkürzen (50.), Prasnikar hatte aber direkt eine Antwort darauf (51.). Shekiera Martinez machte kurz vor Schluss alles klar (86.). Die Eintracht bleibt Dritter in der Tabelle. "Wir haben hochverdient gewonnen", sagte Matchwinnerin Prasnikar nach der Partie.

Weitere Informationen Eintracht Frankfurt - SG Essen 4:1 (2:0) Frankfurt: Johannes - Kleinherne, Nüsken, Doorsoun, Hanshaw - Küver, Reuteler (72. Feiersinger), Dunst, Freigang - Anyomi (72. Wamser), Prasnikar (85. Martinez)

Essen: Winkler - Sterner, Mbenoun (46. Räcke), Meißner, Ostermeier - Debitzki (79. Rieke), Piljic - Endemann (79. Baaß), Pfluger (46. Elmazi), Berentzen (46. Kowalski) - Maier



Tore: 1:0 Prasnikar (14.), 2:0 Freigang (25.), 2:1 Debitzki (50.), 3:1 Prasnikar (51.), 4:1 Martinez (86.)

Gelbe Karten: / Pfluger, Mbenoun



Schiedsrichterin: Söder (Nürnberg)

Zuschauer: 2.158 Ende der weiteren Informationen